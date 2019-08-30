Внимание! Сдавать электронную отчетность в ПФР будем по-новому

ПФР подготовил проект Постановления «Об утверждении Порядка электронного документооборота между страхователями и ПФР при представлении сведений для индивидуального (персонифицированного) учета».

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале, ПФР предоставляет страхователю два способа предоставления индивидуальных сведений в электронном виде:

через «Кабинет страхователя» портала электронных сервисов ПФР;

через ТКС.

Для подключения страхователя к ЭДО ПФР необходимо:

заключить договор на обслуживание с Оператором;

получить УКЭП руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом (иным распорядительным документом) организации или доверенностью от имени страхователя и сертификат ключа проверки электронной подписи;

направить Оператору электронный документ «Заявление на подключение к ЭДО ПФР», который в дальнейшем направляется Оператором в орган системы ПФР.

ПФР в течение 2 рабочих дней после получения заявления на подключение к ЭДО ПФР направляет Страхователю электронный документ «Уведомление о результате рассмотрения».

Страхователь считается подключенным к ЭДО ПФР после получения Страхователем «Уведомления о результате рассмотрения» с отметкой об удовлетворении заявления.

В документе также разъясняется, как будет проходить процесс отправки отчетов и какой ответной реакции ждать от ПФР.

В течение одного дня после получения отчета из ПФР придет «Уведомление о доставке». Затем в течение 3 дней ПФР проводит проверки, по итогам которой вы получите положительный протокол или «Уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР».

Участники ЭДО должны ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) осуществлять проверку поступления документов в электронном виде, говорится в документе.

Чтобы сдавать отчеты через «Кабинет страхователя» на портале электронных сервисов ПФР, нужна учетная запись в качестве руководителя организации или уполномоченного представителя организации в Единой системе идентификации и аутентификации.

Для доступа к сервисам Кабинета страхователю необходимо принять соглашение об использовании кабинета страхователя для электронного документооборота с ПФР