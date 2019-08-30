Зачет и возврат платы за негативное воздействие будет проводиться по новому порядку

Росприроднадзор утвердил порядок зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие на окружающую среду. Приказ от 20.06.2019 № 334 опубликован 27 августа и вступит в силу с 7 сентября.

В новом порядке приводятся формы заявлений о зачете и возврате платы. Подать их можно можно через Интернет, а при отсутствии технической возможности, на бумаге лично или через почтовое отправление.

Кроме того, приказом предусмотрена возможность запросить акт сверки платежей, форма его приведена в приложении № 3. Этот акт, причем подписанный без разногласий, необходимо приложить к заявлению. Если его не будет, заявление будет возвращено без рассмотрения.

Зачет производится по видам платы (в соответствии с КБК и ОКТМО).