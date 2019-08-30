Скоро начнется продажа «народных» облигаций на новых условиях

Со 2-го сентября этого года возобновится продажа облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ). Первоначально будут предложены бумаги объёмом 15 млрд рублей.

Об этом заявил заместитель Министра финансов Сергей Сторчак.

Помимо Сбербанка и ВТБ в размещении примут участие Промсвязьбанк и Почта-Банк. При этом купить облигации можно будет и через электронные ресурсы банков-агентов.

При покупке гражданам не придётся выплачивать комиссию банкам-агентам. Эти расходы возьмёт на себя федеральный бюджет. Минимальная сумма покупки снижается с 30 тыс. до 10 тыс. рублей.