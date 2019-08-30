Банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с большим дисконтом

Государство готовится серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан. Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику, пишет «Коммерсантъ». По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

Более того, должник сможет в любое время выкупить требование у цессионария по двукратной цене приобретения долга либо за половину цены, если докажет, что цессионарий знал или должен был знать о нарушении цедентом обязанности предложения выкупа долга должнику.