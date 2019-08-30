Налоговики сами уточняют ваши неправильные платежки

С начала года налоговики самостоятельно уточнили ошибочные платежи налогоплательщиков на сумму 700 млрд рублей, таким образом, не допустив образования недоимки. Об этом сообщает ФНС.

Благодаря изменениям в законодательстве, с этого года налоговый орган может уточнить ошибочный платеж, не дожидаясь заявления налогоплательщика, как это было раньше. Всё это позволяет предотвратить обеспечительные и меры принудительного взыскания, а также избежать конфликтов с налогоплательщиками и минимизировать обращения в суды.

Для корректного заполнения платежек ФНС рекомендует пользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» и Личным кабинетом налогоплательщика, в котором все документы на оплату уже сформированы, реквизиты введены, после чего платежку можно распечатать или оплатить онлайн.