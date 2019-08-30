Просрочка по кредитам россиян выросла почти в два раза

Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

«В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом — в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое — до 1,6-1,7%. Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%», — приводит цитатут из исследования РИА Новости.

При этом авторы исследования отмечают, что для отдельных игроков рынка с прошлой осени отмечаются ещё более высокие показатели возникновения ранней просроченной задолженности — до 3-4%. Однако подобные уровни ранних индикаторов риска наблюдаются не по всем видам кредитов, а исключительно по наиболее рисковым, в первую очередь, по кредитным картам. Но сравнивая показатели 2014 года с текущими, можно ожидать роста уровня риска и по иным необеспеченным программам кредитования, прогнозируют в «Эквифаксе».

Аналитик предполагают, что банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам и всё-таки некоторого снижения объемов выдачи новых кредитов.