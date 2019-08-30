Озвучены минусы предложения о дисконте по кредитам

Сегодня стало известно, что Минэкономразвития готовит законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны предлагать заемщику с огромным дисконтом выкупить свой долг, прежде чем передать его третьим лицам, с одной стороны, имеет право на жизнь.

Свои комментарии по этому поводу дал глава АРБ Гарегин Тосунян.

Он заявил, что с одной стороны инициативу можно считать позитивной, так как нехорошо, когда заемщики в стесненных обстоятельствах просят у банка серьезное дисконтирование, но не получают его, а потом коллекторы, покупая долг с огромным дисконтом, начинают свою профессиональную игру, пытаясь с заемщика выжать по максимуму,

Между тем не все так однозначно. Есть у этой инициативы и негативные стороны.

Получается, что банк перед передачей долга третьему лицу должен будет предложить его по аналогичной стоимости самому должнику. И это не очень правильно, потому что, как правило, банк изначально старается с ним договориться, предлагая различные варианты рассрочки, реструктуризации. Но видя, что этот клиент безнадежен и предлагать ему что-то как партнеру бессмысленно, приходит к выводу, что лучший вариант – передать долг профессиональным юридическим службам.

«Стоит сказать и вот о чем. Если Минэкономразвития и другие радетели интересов «трудящихся» так заинтересованы в фундаментальном, глубинном решении проблемы, то решать ее нужно не с того, чтобы обременять банки, обременять коллекторов. Все эти меры приведут лишь к удорожанию кредитов, особенно для добросовестных заемщиков. Есть побочный эффект и в том, что заемщики могут начать торговаться с банками, чтобы получить условия, по которым продают кредиты коллекторам. Это усложнит цепочку возврата денег и уменьшит ответственность заемщика», - заявил Тосунян.

Он призывает задуматься над тем, это игра в популизм или попытка решить проблемы, причем не высокой закредитованности, а высокой задолженности населения – а это разные проблемы.

«У нас недокредитованная экономика, и при этом высокая степень задолженности населения по причине высокой процентной ставки. Это главный бич нашей экономики, и эту задачу нужно решать в первую очередь», - заявил глава АРБ.