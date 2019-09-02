Определены тарифы при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей

Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Их диапазон составит от 0 до 0,7 % от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия.

Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4 %, для остальных — 0,7 %.

При этом для физлиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными.

Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.

«Реализация возможности оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей — значимый этап развития системы. С одной стороны, он предоставит нашим гражданам еще один удобный и доступный инструмент оплаты покупок и сервисов, с другой — будет способствовать росту безналичных платежей, — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — Данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ретейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП. Внедрение современных безналичных инструментов оплаты является неотъемлемой частью развития инновационных сервисов и расширения спектра удобных платежных услуг для наших граждан».

Совет директоров также принял решение снизить нижнюю границу тарифов Банка России для участников СБП по операциям в системе до 5 копеек вместо ранее установленных 50 копеек. Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП.

Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года Банк России установил льготный период и не взимает плату с банков-участников за операции в СБП.