Как оператору электронной площадки платить НПД за физлиц

Физлицо — плательщик НПД вправе уполномочить одно из лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона № 422-ФЗ (операторы электронных площадок и кредитные организации), на уплату налога в отношении всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу.

В этом случае налоговый орган направляет уведомление об уплате налога уполномоченному лицу.

Как оператору электронной площадки заполнить платежку на уплату налогов за самозанятых физлиц? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № АС-4-20/16859@ от 26.08.2019.

В целях перечисления кредитными организациями указанных платежей в бюджетную систему РФ, а также своевременного учета их в информационных ресурсах налоговых органов расчетные документы должны формироваться уполномоченным оператором электронной площадки отдельно по каждому платежу физлица, говорится в документе.