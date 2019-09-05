Какие иностранцы имеют право на пособия за счет ФСС

Начиная с 1 января 2015 года временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане, работающие по трудовым договорам, являются застрахованными лицами в системе обязательного соцстрахования и имеют право на получение только пособия по временной нетрудоспособности, при условии уплаты за них работодателями в ФСС взносов за период не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности.

При этом граждане государств — членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) имеют право на получение всех видов пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по страховым случаям, не зависимо от правового статуса пребывания на территории РФ.

Такое разъяснение дает отделение ФСС по Тюменской области.