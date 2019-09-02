В Щвеции введут новый налог из-за российской военной угрозы

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Как объяснила министр финансов Магдалена Андерссон, дополнительные средства нужны бюджету страны, чтобы компенсировать возрастающие затраты на оборону. По ее оценке, к 2022 г. налог для банков может принести Швеции около $508 млн.

Банки создают экономические риски, поэтому Минфин посчитал разумным увеличить налоговую нагрузку именно на кредитные организации, пояснила Андерссон. В случае кризиса правительство взамен окажет им необходимую помощь, добавила министр.

Заявление было сделано на фоне сообщений о планах шведского правительства нарастить расходы на оборону с 1 до 1,5% ВВП к 2025 г. Власти объясняют необходимость этого шага растущей угрозой со стороны России.