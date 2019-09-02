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Авиабилеты подорожают

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10 %. Об этом «Известиям» заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — сказал Шокуров.

Эксперты отмечают, что объективные предпосылки рынка —— резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание —— заставят авиакомпании повышать цены.

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