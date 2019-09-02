Авиабилеты подорожают

а как по мне банкам следует запретить давать под зверские % кредиты. В рекламе главное написано ...
не знаю как вам еще объяснить свою позицию. ну давайте на примере адидасов: если я захочу купить ...
Справедливости ради, далеко не всегда вопросы оплаты решает бухгалтер. Поэтому название не очень ...
Конечно, на практике может быть все по-другому. Поэтому лучше учиться на чужих ошибкахВот примеры...
большинство добропорядочных граждан уверены, что можно и силой. Все средства хороши для сохранени...
очень интересно, дойдет ли дело до создания проекта и его последующей трансформации в закон. И ка...
Чтобы сократилось число разводов, нужно сокращать количество браков. Силой уже никого не заставиш...
по-моему все эти кэшбеки не стоят того, чтобы на них внимание обращать, приятно конечно, что за о...
Маркировка содержит сведения о производителе, сроке годности, движении; о качестве не содержит. В...
Если только не заметят в вашей схеме трудовых отношений. Хотя такое навряд ли случится...
Пока не принесешь ворох бумажек никто ничего не принимает. ...
если только по безналу, то можно без кассы.если принимать от юр.лиц еще и нал, то надо онлайн кас...
не факт. Некоторым говори-не говори, ничего не останавливает. Даже УК РФ ...
как получить маркировку на минеральную воду, если разливать ее из-под крана?или на таблетки крети...
На моей практике основная масса использующих ЕНВД - это ИП без наёмных, которые за счёт страховых...
Это он сейчас про отмену индексации и льгот для работающих пенсионеров...
по крайней мере не будет подделок. то есть, вода будет реально минеральной, а не из-под крана....
а что произошло с онлайн-кассами? Знаю только одного человека, которая закрыла свой обувной магаз...
Спросите у Мишустина, он вам расскажет как мошенники сдают левые декларации по НДС...
Малый бизнес. Согласились выписывать один известный журнал. Как раз в тот год потеряли право на п...
Вот только с предложенным порядком сдачи роль оператора сведена практически к нулю, как и у ФСС -...
Большинство было против повышения пенсионного возраста. И что? Кого волнует это малограмотное бол...
Никаких, Вы же бумажки им не носите, а по ТКС передаёте, подписывая ЭЦП.Согласно документу, опубл...
Кадастровая стоимость котлована? Интересно как будет считаться?...
Собственно говоря, в чем роль государства в том, что гражданин имеет имущество? Государство тунея...
В отличии от ФСС передача через оператора, а значит платно...
На мой взгляд, нужно дождаться, пока проект не превратится в документ. Предположительно, если нет...
Каждый день проверять письма счастья от ПФР категорически отказываюсь....
"Мое дело" требует подгрузить Соглашение на бумаге. Такском давно уже так подключает....
Я что-то не догнала. Те, кто сейчас сдает отчетность по ТКС, какие телодвижения должны сделать?...
вот по этой причине я никогда не останавливаюсь только на одном источнике информации - читаю на р...
Банки против. И при таких объемах ему личный счет заблокируют практически наверняка. По условиям ...
Проблема разводов у них видите ли, а что сделано для того, чтобы их число сократилось? Как-то сов...
Комиссионер. если по договору комиссии или агент в агентском договоре.Если. он, например, зарегис...
Рентабельность ценой повысить можно только в условиях дефицита товара, а у нас условия сейчас пря...