Долговая нагрузка заёмщиков продолжает расти

За первую половину 2019 г. коэффициент обслуживания кредитов вырос с 9,9 до 10,4%, пишут «Ведомости» на основании сообщения ЦБ РФ.

Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).

Во второй половине 2019 г. потребительские кредиты будут расти, возможно, рост даже ускорится, полагал ЦБ. Из-за повышения надбавок к коэффициентам риска с 1 октября (будут зависеть не только от полной стоимости кредита, но и от долговой нагрузки заемщика) банки могут временно увеличить кредитование, писал ЦБ.

Долговая нагрузка людей в 2019 г. достигнет пика 2014 г. или даже его превзойдет, предупреждала в июне первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Кроме ЦБ сильно на замедление потребительского кредитования сейчас ничто не влияет, считают эксперты. Но ограничений со стороны ЦБ может оказаться недостаточно, предупреждало Минэкономразвития. Без действенных мер может воплотиться негативный сценарий «внезапной остановки» потребительского кредитования, предупреждало министерство в обновленном прогнозе на 2020–2022 гг. При нынешнем росте портфеля резкий разворот тенденции может произойти уже в 2021 г.: расходы домохозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% в реальном выражении, экономика войдет в рецессию, а ВВП сократится на 0,6%, оценивало Минэкономразвития.

Кредитование населения растет все медленнее, в июле в месячном выражении – всего на 1,2%, сообщал ЦБ. Замедление наблюдается третий месяц подряд: в июне рост составил 1,4%, в мае – 1,6%, в апреле – 2%. Снижается рост кредитования и в годовом выражении.

Просроченная задолженность за июль увеличилась на те же 1,2%, но ее прирост в небольшом числе банков, указывал ЦБ. Банки увеличивают выдачу ипотеки и уменьшают – необеспеченных кредитов.

Цель – направить ресурсы российских банков на кредитование компаний, а не населения – противоположна объективным тенденциям, писал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Кредитование людей, может быть, и сопряжено с высокими рисками, но эти риски всегда намного более управляемые, чем риски кредитования компаний. Кредитование же крупных заемщиков с невысоким кредитным рейтингом рано или поздно погубит банк, считает он.