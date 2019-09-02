Почему банки сокращают выдачу кредитов в некоторых регионах

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.

Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».

Больше всего новых кредитов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане. Выдача в этих регионах за год увеличилась в диапазоне 3,7–8,2%, говорится в данных НБКИ. Это наиболее благополучные субъекты с точки зрения реальных доходов населения — по данным Росстата, здесь они варьируется от 30,5 до 68,5 тыс. рублей.

При этом кредитование в субъектах с низкими доходами (от 17 тыс. рублей до 26,2 тыс.) резко сократилось. Наибольшее уменьшение выдачи кредитов произошло в Калмыкии — на 12,8%, Костромской области — на 11,5%, Вологодской — на 10,9% и в Алтайском крае — на 8,8%.

Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым. Такое пояснение «Известиям» дал глава НБКИ Александр Викулин. С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов.