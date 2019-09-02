Зарплату россиян перевели в киловатты

Стали известны регионы России, в которых жители могут купить больше всего электроэнергии. Рейтинг опубликовало РИА Новости.
На первом месте — Иркутская область, где на среднемесячную зарплату можно купить 34436 кВт/ч электроэнергии.
В топ-5 лидеров также вошли Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Мурманская и Сахалинская области.
Регионы из первой десятки являются одними из лидеров по доходам населения. Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
В конце списка — Ивановская область, Адыгея и Калмыкия, где одной зарплаты хватит на покупку 4876 кВт/ч электроэнергии.