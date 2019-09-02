Московские франчайзи смогут получить субсидию до 1 млн рублей

Со 2 сентября работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий в размере до миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Получить субсидию могут столичные предприниматели, ведущие или планирующие открыть собственный бизнес по франшизе. Субсидии компенсируют части затрат на приобретение оборудования. Заявочная кампания продлится до 1 ноября.

Так, работающие по франшизе бизнесмены могут покрыть 25 процентов расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35 процентов — отечественного. Приобретая оборудование за счет собственных средств, московские франчайзи могут компенсировать до четверти от его стоимости.

Кроме того, предприниматели могут возместить проценты по кредитам: до 7,25 процента в пределах ключевой ставки при приобретении иностранного оборудования и до 12,25 процента — отечественного.

По данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), сегодня в Москве по франшизе работают 11,5 тысячи объектов и 500 брендов. В столичных франчайзинговых компаниях трудоустроены около 220 тысяч человек — почти 40 процентов от занятых в этой сфере в России.

Топ-10 сфер франчайзи представлены в таких бизнес-сегментах, как торговля (48 процентов), общественное питание (23 процента), бытовое обслуживание (11 процентов), услуги для бизнеса (пять процентов), развлечения, путешествия и спорт (четыре процента), образование (три процента), медицина (три процента), обслуживание автомобилей (два процента), строительство (один процент).

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму.