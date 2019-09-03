Новый волшебный способ воровства денег с карты Сбербанка через банкомат

Банкоматы Сбербанка до смешного уязвимы, мошенники постоянно находят новые способы обокрасть клиентов банка.

В этот раз мужчина просто вставил кредитную карту в банкомат и ввел пин- код. С баланса моментально списалось 14 тыс. рублей, хотя никаких платежей и переводов он сделать даже не успел.

Как сработала схема. Жулику нужен сенсорный терминал оплаты, который позволяет проводить операции как по карте, так и без нее. На экране он выбирает операцию «пополнение электронного кошелька» и способ оплаты – кредиткой. Не завершив операцию, мошенник отходит в сторону, чтобы пропустить вперед любого случайного клиента Сбербанка. Если вам не повезет вставить карту до того, как истечет срок операции, сумма, которую ввел мошенник, сразу спишется.

В описанном случае подозреваемых в краже московская полиция успела найти по горячим следам, о чем и пишет на сайте. Свои действия на допросе мужчины описывали так «ввел цифры на экране, отошел, а деньги списались с того, кто был рядом», не волшебство ли?

Деньги потерпевшему вернут. Но нанервничался и побегал с бумажками мужчина изрядно.

Чтобы вам не пришлось разбираться ни с банком, ни обращаться в полицию за розыском денег, старайтесь всегда обновлять экран банкомата перед тем, как начинать процедуру платежа, перевода или снятия наличных.