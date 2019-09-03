Запустили новую волну рейдов по незарегистрированным ИП

Мастера по маникюру и наращиванию ресниц, которые ведут деятельность на дому или в частных кабинетах опять провоцируют нервозность среди всех незарегистрированных предпринимателей.

Полицейские разыскивают неофициальных бизнесменов, которые оказывают услуги населению, а потом передают их налоговикам. Возможно, их никто бы не трогал, если бы клиенты не стали жаловаться на проблемы со здоровьем.

Очередной случай произошел с предпринимательницей из Краснодарского края, которая наращивала ресницы и проводила другие косметологические процедуры женщинам. По итогу одного из сеансов клиентка получила химический ожог роговицы и конъюнктив обоих глаз.

Против предпринимательницы следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Как передает портал Юга, женщину также накажут за то, что работала без регистрации ИП. Других таких же домашних мастеров начнут разыскивать в профилактических целях, чтобы обезопасить здоровье граждан.