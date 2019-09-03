Правила техосмотра опять перепишут

Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, потому что у них нет ресурсов для выполнения закрепленных за ними обязанностей.

Обновленный в июне этого года закон о техническом осмотре (ТО) транспортных средств может спровоцировать новый дефицит полисов ОСАГО пишет «Коммерсантъ».

Полис не получить без диагностической карты, выдаваемой оператором техосмотра.

По закону РСА должен заниматься аккредитацией операторов ТО и следить за их деятельностью, при этом с июня 2020 года оценка соответствия оператора требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки по месту нахождения пункта техосмотра. Всего в стране 5,2 тыс. пунктов ТО, и представители страхового объединения должны выехать для подтверждения аккредитации в каждый из них. Пройти процедуру переаккредитации операторы обязаны до июня 2021 года.

ЦБ опасается, что «отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО. Эта ситуация может привести к прекращению оформления диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО». Страховщики разделяют эти опасения.

"Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами«,— сообщили «Ъ» в пресс-службе ЦБ.