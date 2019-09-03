Онлайн-курс, которого вы от нас не ожидали

Центр обучения «Клерка» решил удивить. Он запускает курс, которого вы от нас наверняка не ожидали — «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров».
Скоро он будет готов к предпродаже, следите за анонсами.
Читайте дальше, если:
- вы не бухгалтер, но внезапно решили им стать,
- вы — владелец бизнеса/директор и хотите понимать язык, на котором говорит ваш бухгалтер,
- а если вы бухгалтер, который устал объяснять директору, что такое хорошо, и что такое плохо, просто дайте ему ссылку на этот анонс.
Курс будет так же прост, как и его структура:
1.1 Баланс;
1.2 План счетов;
1.3. Типы финансово-хозяйственных операций;
1.4. Отражение сделки на счетах бухгалтерского учета;
1.5 Учет основных средств и амортизация;
1.6. Проводки для начисления зарплаты;
1.7 Учет НДС;
1.8 Упрощенная система;
1.9 Налог на прибыль;
1.10. Налог на имущество.
Ведет его эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Сергей Верещагин:
«Этот курс, надеюсь, поможет руководителям организации разобраться, чем же на самом деле занимается их постоянно пьющий чай бухгалтер (то, что чай был налит ранним утром, а до конца рабочего дня просто не хватило времени его выпить, никто не видит). Почему документы, которые он подписал у партнера, нужно немедленно отнести в бухгалтерию, а не хранить месяцами у себя на столе или в бардачке автомобиля. Почему мы по итогам полугодия не получили прибыль, да вдобавок к этому должны уплатить еще и какой-то налог на добавленную стоимость, когда на счетах какие-то жалкие копейки».