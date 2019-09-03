Онлайн-курс, которого вы от нас не ожидали

Центр обучения «Клерка» решил удивить. Он запускает курс, которого вы от нас наверняка не ожидали — «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров».

Скоро он будет готов к предпродаже, следите за анонсами.

Читайте дальше, если:

вы не бухгалтер, но внезапно решили им стать,

вы — владелец бизнеса/директор и хотите понимать язык, на котором говорит ваш бухгалтер,

а если вы бухгалтер, который устал объяснять директору, что такое хорошо, и что такое плохо, просто дайте ему ссылку на этот анонс.

Курс будет так же прост, как и его структура:

1.1 Баланс;

1.2 План счетов;

1.3. Типы финансово-хозяйственных операций;

1.4. Отражение сделки на счетах бухгалтерского учета;

1.5 Учет основных средств и амортизация;

1.6. Проводки для начисления зарплаты;

1.7 Учет НДС;

1.8 Упрощенная система;

1.9 Налог на прибыль;

1.10. Налог на имущество.

Ведет его эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Сергей Верещагин: