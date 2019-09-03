Ищем эксперта для платной консультации

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Вопрос такой:

Я владелец маркетплейса. Официально зарегистрирован в офшорной зоне и счета так же у меня в ней.

Принцип маркетплейса в том что я сдаю как бы в аренду площадку для торговцев товарами и услугами в интернете.

При помощи интерет-эквайринга производятся все оплаты, сначала деньги за покупку идут на лицевой счет моей фирмы в офшоре, затем за вычетом процента они падают на счет продавца.

Вопрос, каким образом мне так же сохранить деньги моих продавцов от драконовских налогов РФ и других стран, не нарушая законов?