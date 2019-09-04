Как получить пенсию досрочно. На 20-30 лет досрочно

Несколько лет работала схема, с помощью которой сотни молодых людей получали пенсию.

Выплату оформляли по паспорту, в котором был занижен возраст владельца. В Дагестане нашлось 120 таких лжепенсионеров.

Жулики после «утери» старого паспорта покупали новые, а в них паспортисты ошибались в дате рождения. Потом покупалась трудовая книжка с несуществующим стажем, с которой мошенники шли в ПФР оформлять выплату.

Стоимость «старения» обходилась молодым людям в 10 тыс.рублей за год. Начальник паспортного стола, которого подозревают в схеме, сбежал, его объявили в розыск.

Лжепенсионеры сейчас рассказывают, что все вышло случайно, а некоторые даже возвращают деньги. Например, Маслим Махмудов, замглавы села Кулецма в Левашинском районе Дагестана вернул 155 тыс. рублей. Эта сумма накапала за 1 год, а срок выхода на пенсию он ускорил на 34 года. Даже без всяких пересчетов и индексаций общая сумма кражи превысила бы 5 млн рублей.