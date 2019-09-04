Стоимость банкротства для граждан могут снизить в 20 раз

Стоимость процедуры банкротства граждан могут снизить с 200 000 руб. до 10 000 руб.

Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM. Причем министерство предложит не только снизить стоимость, но и упростить саму процедуру.

По его словам, банкротство накладывает отпечаток на кредитную историю человека и несет убытки для банка. И поэтому банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают, ведь уровень финансовой грамотности у многих клиентов недостаточный.

«С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит. Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит, говорить, что не надо идти в другой банк», — пояснил министр.

В ответ на вопрос журналиста, не опасается ли Орешкин того, что клиенты просто будут злоупотреблять банкротством, он ответил, что банковские работники очень хорошо зарабатывают.