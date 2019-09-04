Стоимость банкротства для граждан могут снизить в 20 раз

Стоимость процедуры банкротства граждан могут снизить с 200 000 руб. до 10 000 руб.
Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM. Причем министерство предложит не только снизить стоимость, но и упростить саму процедуру.
По его словам, банкротство накладывает отпечаток на кредитную историю человека и несет убытки для банка. И поэтому банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают, ведь уровень финансовой грамотности у многих клиентов недостаточный.
«С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит. Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит, говорить, что не надо идти в другой банк», — пояснил министр.
В ответ на вопрос журналиста, не опасается ли Орешкин того, что клиенты просто будут злоупотреблять банкротством, он ответил, что банковские работники очень хорошо зарабатывают.
«В банках высокая зарплата, грамотные специалисты, вот пусть они работают и делают так, чтобы их не обманули», — заявил министр