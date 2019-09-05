СБП будет работать в Белоруссии и у других наших соседей

Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей на территории Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).

Точные сроки реализации этого проекта пока неизвестны, но возможно это перспектива 2020 года пишет «Коммерсантъ».

По словам банков—участников СБП, им сообщили, что в первую речь пойдет о переводах между физлицами по номеру телефона. И отправителю, и получателю, по крайней мере на начальном этапе, нужно будет иметь банковский счет.

Банкиры подтверждают интерес к трансграничным переводам. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, сервис будет востребован в первую очередь у тех, кто поддерживает своих родных и близких, находящихся на территории других стран, входящих в ЕАЭС.