Налоговики грозят «уголовкой» с лишением свободы за массовые юрадреса

«Серый» адрес для организации — первый шаг на пути за решетку. Такое предупреждение дают крымские налоговики.

Их смутило, что в нежилых помещениях одной из пятиэтажек зарегистрировано уже более 80 юридических лиц. Сотрудники налоговой инспекции выехали на место, чтобы проверить, что там творится.

Фото с сайта УФНС по Республике Крым

В УФНС по Республике Крым отметили, что регистрация на «сером» адресе является основополагающим признаком фирм — «однодневок», следовательно, несет за собой ужесточение внимания со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Кроме того, осознанное использование места массовой регистрации, а, соответственно, непредставление или представление недостоверных сведений о юрлице влечет за собой штраф в размере до 10 тысяч рублей. А если налоговики докажут, что умышленные действия совершены не впервые, нарушителю светит дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Со стороны закона возникают вопросы и к собственнику недвижимости — налоговикам предстоит разобраться, усматриваются ли в действиях хозяина дома умышленные действия или присутствует банальная неосмотрительность.

УФНС напоминает, что умышленное содействие в регистрации фиктивных фирм делает гражданина соучастником преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность и реальный срок в местах лишения свободы.

Так, за 1 полугодие 2019 года по материалам Налоговой службы Крыма органами внутренних дел республики возбуждены уголовные дела по фактам создания 8 юрлиц с признаками преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 (незаконное образование юрлица) и ч.1 ст.173.2 (незаконное использование документов для образования юрлица) УК РФ.