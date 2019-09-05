Где дадут ипотеку по ставке 2%

На Дальнем Востоке молодым семьям будут давать ипотеку под 2% годовых.

О запуске такой программы ипотечного кредитования объявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин напомнил, что недавно на Дальнем Востоке была введена льготная ставка по ипотеке, ее размер составляет 5%, что ниже, чем в среднем по стране.

«Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно, — цитирует Путина ТАСС. — Но сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры — привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее».

Программа будет запущена уже в этом году, сроком на 5 лет. Она программа будет распространяться на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые дома жилищного строительства, а также на строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования Путин предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.