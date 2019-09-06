Для покупки курса «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» со скидкой 15% есть еще полмесяца.

Курс:

— для владельцев бизнеса, которые в чём-то подозревают своего бухгалтера и хотят разобраться;

— для бухгалтеров, которые хотят повторить!

— выпускников ВУЗов, которые так ничего и не поняли;

— для мам в декрете, которые боятся, что потеряли навыки;

— для тех, кто и в своей компании человек-оркестр;

— для тех, кто постоянно уточняет у коллег, и, кажется, всех уже достал;

— для тех, кого достали уточнениями коллеги, и хочется отправить их всех на наш курс.

Сергей Верещагин обладает огромным опытом и собственной логичной системой обучения.

А вы после оплаты будете обладать:

— видеороликами, которые можно просматривать любое количество раз,

— лекциями в письменном виде, из которых можно делать шпаргалки,

— сертификатом от Центра обучения «Клерка»,

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