Для покупки курса «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» со скидкой 15% есть еще полмесяца.
Курс:
— для владельцев бизнеса, которые в чём-то подозревают своего бухгалтера и хотят разобраться;
— для бухгалтеров, которые хотят повторить!
— выпускников ВУЗов, которые так ничего и не поняли;
— для мам в декрете, которые боятся, что потеряли навыки;
— для тех, кто и в своей компании человек-оркестр;
— для тех, кто постоянно уточняет у коллег, и, кажется, всех уже достал;
— для тех, кого достали уточнениями коллеги, и хочется отправить их всех на наш курс.
Сергей Верещагин обладает огромным опытом и собственной логичной системой обучения.
А вы после оплаты будете обладать:
— видеороликами, которые можно просматривать любое количество раз,
— лекциями в письменном виде, из которых можно делать шпаргалки,
— сертификатом от Центра обучения «Клерка»,
— форумом для вопросов и общения.