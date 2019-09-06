На главу избиркома Эллу Памфилову напали с электрошокером

На Эллу Памфилову, председателя Центральной избирательной комиссии, написали в собственном доме.

Преступник проник ночью в окно через террасу дома, ударил Памфилову электрошокером и сбежал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже известно, налетчик забыл включить устройство. Это спасло женщину от серьезных травм, но она все равно получила несколько ударов. Кражи не было.

Дело о нападении уже возбуждено, сотрудники полиции разыскивают причастных. Преступникам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы со штрафом до 1 млн руб. (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Само собой дело на особом контроле МВД. Следствие считает, что преступник хотел ограбить дом, говорит источник «Интерфакса». Но в том числе проверяется версия о связи нападения с единым днем голосования, который пройдет 8 сентября.

Элле Памфиловой 66 лет. В должности председателем ЦИК она с марта 2016 г.