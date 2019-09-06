Путин отказался от карты «МИР»?

Больше недели прошло с момента, как Путин на МАКСе ел мороженое с Эрдоганом. А интересные детали продолжают всплывать.

Вот, к примеру, экономист и автор канала «Адские бабки» Александра Баязитова обращает наше внимание на то, что президент расплачивался наличными. А ведь ему как бюджетнику выдают зарплату на карту «МИР», которой можно расплачиваться в магазинах и ларьках. Согласитесь, представить, что Путин накануне снимал деньги через банкомат еще сложнее. Мы теряемся в догадках.

Что еще поражало людей в этой истории:

— у президента личная продавщица, потому что эта женщина уже продавала ему лакомство в 2017 году.

— Путину продали мороженое по нормальной цене, 70 рублей за стаканчик. А вот всем остальным тогда — по 100-150 рублей.