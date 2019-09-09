Проверьте свои пенсионные накопления

ПФР рекомендует проверить информацию о текущем страховщике, который в настоящее время управляет вашими пенсионными накоплениями — ПФР или НПФ, а также информацию о заявлениях 2019 года.

Напоминаем, выбрать или поменять НПФ, вернуться из НПФ в ПФР без потери инвестиционного дохода можно один раз в 5 лет.

Потери пенсионных накоплений при «досрочном» переходе в «неблагоприятный» год для смены ПФР на НПФ или одного НПФ на другой НПФ могут составить несколько тысяч рублей.

Так, например, при досрочной смене ПФР на НПФ по заявлению 2019 года гражданин потеряет более 20 % пенсионных накоплений, если гражданин формировал свои пенсионные накопления в ПФР с 2011 года и ранее, пояснили в ПФР.

Даты фиксации средств на пенсионном счете (пятилетние периоды) зависят от того, когда пенсионные накопления были переведены в фонд:

Год, когда пенсионные накопления поступили в ПФР или НПФ Даты фиксации пенсионных накоплений (пятилетние периоды) 2011 год и ранее 31 декабря 2015 года; 31 декабря 2020 года... 2012 год 31 декабря 2016 года; 31 декабря 2021 года..... 2013 год 31 декабря 2017 года;31 декабря 2022 года.... 2014 год 31 декабря 2018 года;31 декабря 2023 года.... 2015 год......... 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2024 года....

Если вы решили сменить НПФ или перейти из ПФР в НПФ, с 2019 года, то необходимо сначала заключить договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ, а затем подать заявление о переходе. В случае если вы хотите вернуться в ПФР — договор заключать не нужно, достаточно подать только заявление.

Для исключения случаев неправомерных переводов пенсионных накоплений ПФР предлагает проверить через портал госуслуг информацию о заявлениях переходной кампании 2019 года в меню «История обращения».

Если вы увидите заявления о смене пенсионных фондов, которые вы не подавали, то до конца календарного года их можно отменить.

Помните, отменить заявление о смене страховщика можно только в том календарном году, в котором было подано заявление о смене фонда.