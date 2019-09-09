Бухгалтеров штрафуют за неудержание алиментов

За невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя бухгалтер заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

Житель Улан-Удэ, задолжавший алименты, устроился разнорабочим в кафе и судебный пристав направил по месту работы должника постановление об удержании части заработной платы в пользу ребенка.

Между тем деньги до ребенка так и не дошли, так как никаких удержаний не производилось, сообщает региональное УФССП. Папа-должник тратил свою зарплату по своему усмотрению. А крайним оказался бухгалтер.

Такое нарушение законодательства явилось основанием для возбуждения судебным приставом двух административных дел по ч. 3 ст. 17.14 КоАП «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» в отношении бухгалтера организации-работодателя, допустившей нарушение законодательства об исполнительном производстве.