Клерк.Ру

Бухгалтеров штрафуют за неудержание алиментов

За невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя бухгалтер заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

Житель Улан-Удэ, задолжавший алименты, устроился разнорабочим в кафе и судебный пристав направил по месту работы должника постановление об удержании части заработной платы в пользу ребенка.

Между тем деньги до ребенка так и не дошли, так как никаких удержаний не производилось, сообщает региональное УФССП. Папа-должник тратил свою зарплату по своему усмотрению. А крайним оказался бухгалтер. 

Такое нарушение законодательства явилось основанием для возбуждения судебным приставом двух административных дел по ч. 3 ст. 17.14 КоАП «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» в отношении бухгалтера организации-работодателя, допустившей нарушение законодательства об исполнительном производстве.

 

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Исполнительное производство (судебные приставы)»

Все семинары по теме Исполнительное производство (судебные приставы)