Стало проще платить налоги картой зарубежного банка

На сайте налоговой службы запущен сервис «Уплата налогов картой иностранного банка».

С его помощью можно уплатить налоги, если плательщик постоянно проживает и работает за границей, и у него нет карты российского банка. Сервис рассчитан на все категории пользователей и доступен на двух языках – русском и английском.

Заплатить имущественные налоги можно единым налоговым платежом или ввести индекс при наличии платежного документа. Кроме того, с помощью этого сервиса иностранные поставщики электронных услуг могут уплатить НДС, а также другие налоги, сборы и пошлины, заполнив все необходимые реквизиты платежного поручения.

Комиссия не взимается. После ввода реквизитов платежа в сервисе пользователь переадресуется на Портал госуслуг, где без авторизации вводит данные карты и оплачивает налог. Для оплаты российскими картами новый сервис не предназначен.