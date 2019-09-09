Реестр малых предприятий обновили. Вы точно там?

10 августа 2019 года прошло очередное ежегодное обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМП).

Компании и ИП выбывают из реестра по следующим причинам:

прекращение деятельности ИП или юрлица;

не предоставление налогоплательщиками бухгалтерской, налоговой отчетности (в том числе сведений о среднесписочной численности) за предшествующий год;

не предоставление держателями реестра акционеров акционерных обществ сведений об АО.

Обновление ЕРСМП осуществляется ежегодно 10 августа соответствующего календарного года на основе тех данных, которые будут в распоряжении ФНС по состоянию на 1 июля.

При этом предусмотрено ежемесячное (10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) обновление отдельных видов сведений:

— внесение сведений о вновь созданных юрлицах, вновь зарегистрированных ИП;

— исключение сведений о юрлицах, ИП, прекративших деятельность;

— актуализация сведений, индивидуализирующих юрлицо или ИП (наименование или фамилия, имя, отчество, место нахождения или жительства, виды осуществляемой деятельности, выданные лицензии);

— внесение сведений о производимой продукции, участии в закупках товаров, работ, услуг для нужд органов государственной власти, органов местного самоуправления и отдельных видов юрлиц.

Почему важно быть в Реестре? Организации и ИП, исключенные из ЕРСМП, лишаются ряда преференций, напомнили в ФНС.

В частности, налогоплательщики, не включенные в ЕРСМП, лишаются права на льготное кредитование, программы господдержки, выделение средств на поддержку деятельности, участие в государственных контрактах и закупках, запрет на проведение проверок со стороны надзорных органов.

Малые и микропредприятия, не включенные в ЕРСМП, приобретут статус «коммерческие предприятия, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства», что в свою очередь влечет расширение перечня форм статотчетности, обязательных для представления в органы государственной статистики.