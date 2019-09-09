ФНС отзывает квоты на привлечение иностранцев

В ФНС со скрипом проходят заявки работодателей на привлечение иностранных работников на этот и следующий год. Инспекторы упрекают компании в нарушениях нормы миграционного, трудового и налогового законодательства.

Компаниям, которые планировали привлечь к работе на своих предприятиях иностранцев, в согласовании заявок было отказано. И вот причины: отражение в налоговой отчетности заработной платы ниже МРОТ, представление «нулевой» отчетности, задолженность по платежам в бюджет, в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

ФНС говорит: устраните нарушения и подавайте заявку повторно. Возможно, комиссия ее рассмотрит положительно.