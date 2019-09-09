Пиво вернут на стадионы

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.

В документе ведомства сказано: спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей. Конечно, если соблюдены условия по должной организации всего процесса: увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и так далее, пишут «Известия».

Поясним, законопроект внесен в Госдуму в конце июля 2019 и пока еще не прошел первое чтение.