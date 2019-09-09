Изменятся бланки для получения пособий из ФСС

На федеральном портале опубликован проект будущего приказа ФСС об утверждении форм документов, применяемых для выплаты страхового обеспечения в субъектах РФ, где действует пилотный проект по прямым выплатам из ФСС.

Утвердят 12 новых бланков:

форму заявления о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска);

форму описи заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий;

форму уведомления о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

форму заявления о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности;

форму извещения о представлении недостающих документов или сведений;

форму извещения с указанием перечня необходимых исправлений в листок (-ки) нетрудоспособности;

форму решения об отказе в назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности;

форму заявления о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение;

форму заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

форму заявления о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению;

форму решения об отказе в рассмотрении документов (сведений);

форму справки-расчета размера оплаты отпуска.

Новые бланки будут применяться с 2020 года.

Приказ ФСС от 24.11.2017 № 578, которым утверждены бланки, применяемые сейчас, будет признан недействительным.