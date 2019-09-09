Google и Facebook обвиняются во вмешательстве в наши выборы

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в распространении политической рекламы во время единого дня голосования. Реклама оппозиционных кандидатов появилась в поисковике Google, на YouTube и в социальной сети Facebook, хотя российское законодательство запрещает агитацию в день выборов и накануне.

Компании умыли руки, их ответ сводится к тому, что закон должны соблюдать рекламодатели, им и нести ответственность.

Вчера, 8 сентября в 85 регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в Мосгордуму. Сейчас обработаны все бюллетени. Партия власти празднует победу. Единая Россия» не взяла большинство только в одном регионе из тех, в которых участвовали партийные кандидаты — в Хабаровском крае. В Московскую городскую думу 20 депутатских мест из 45 должны занять люди из КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». В сложившихся обстоятельствах Google и Facebook можно никак не наказывать, простить молча.