На всех из ФБК прокурор подал в суд

Но суд вернул иск, документ был с нарушениями.

Прокурор Москвы обратился в суд с заявлением против Алексея Навального, Ильи Яшина, Лобови Соболь и других оппозиционеров, передает ТАСС.

Истец направил документ в Черемушкинский районный суд г. Москвы (дело № М-6090/2019). В качестве ответчиков в заявлении фигурируют также сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, прославившегося громкими разоблачениями чиновников — Георгий Албуров и Иван Жданов. А также глава штаба Навального Олег Степанов, ведущий «Навальный Live» Владимир Милов и Александр Соловьев, которому отказали в регистрации кандидатом на выборы в Госдуму.

Заявление, которое рассматривает судья Светлана Чурсина, поступило в суд 4 сентября и еще не принято в производство. 9 сентября суд определил оставить иск без движения до 23 сентября для устранения нарушений при его подаче.

Пресс-секретарь суда Ирэна Козаева сообщила порталу «МБХ медиа», что речь идет о взыскании определенных денежных сумм.

Ранее исковые требования к оппозиционерам предъявили «Автомобильные дороги», «Мосгортранс» и «Московский метрополитен», а также служба такси «М.Такси Коммуникации» и ООО «Анкор», владеющее рестораном «Армения». Претензии были вызваны последствиями от московских митингов, в результате которых компании якобы потерпели убытки.