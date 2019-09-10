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Налоговая требует платить по уведомлениям от непонятно кого

Получили извещение на уплату имущественных налогов, а на конверте непонятный адрес отправителя? Не пугайтесь, это не мошенники вам пишут, это налоговики.

О том, почему на конверте отправителем значится не ваша налоговая инспекция, рассказала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Массовую печать и рассылку налогоплательщикам требований об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов осуществляют Центры печати, а не районные инспекции. Поэтому на почтовых конвертах и указан адрес соответствующего Центра печати, а не налогового органа, где налогоплательщик стоит на учете.

Адрес налогового органа указывается в самом требовании с указанием конкретных данных налогового инспектора, создавшего это требование. Налогоплательщик всегда может позвонить по телефонам инспекции, указанным в требовании для уточнения причин образования задолженности, утвержает ФНС.

Однако заметим, что дозвониться до налоговой удается не многим, телефоны там либо всегда заняты, либо просто никто не берет трубку.

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