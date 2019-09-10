С 1 января утилизационный сбор вырастет

Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, пишет «Коммерсантъ».

Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте – на 110%.

Это должно сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин и барьер для импорта на уровне 30% от цены ввозимой продукции, т. е. на уровне исходной ставки пошлин.

Официальное предложение уже поступило в Правительство, до конца года вопрос должны решить.

В 2018 г. утилизационный сбор уже повышали, это привело к росту цен на автомобили.