Бухгалтерскую отчетность будем сдавать в новый информационный ресурс

С 2020 года на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО).
ГИР БО – это совокупность бухотчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если бухотчетность подлежит обязательному аудиту.
Обязательный экземпляр годовой бухотчетности представляется в налоговый орган по месту нахождения организации.
От представления обязательного экземпляра отчетности в ФНС освобождаются:В ГИР БО не представляется последняя бухотчетность реорганизуемого или ликвидируемого юрлица.
1) организации государственного сектора;
2) ЦБ;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухотчетность в ЦБ;
5) организации, годовая бухотчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне;
6) организации в случаях, установленных Правительством РФ.
Обязательный экземпляр отчетности представляется организацией не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в порядок представления бухотчетности:В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, позволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской отчетности любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС.
- необходимость представления годовой бухотчетности только в ФНС. В органы государственной статистики представлять отчетность не нужно.
- отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами малого предпринимательства бухотчетность может представляться на бумажном носителе или в виде электронного документа.