Бухгалтерскую отчетность будем сдавать в новый информационный ресурс

С 2020 года на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО).

ГИР БО – это совокупность бухотчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если бухотчетность подлежит обязательному аудиту.

Обязательный экземпляр годовой бухотчетности представляется в налоговый орган по месту нахождения организации.

От представления обязательного экземпляра отчетности в ФНС освобождаются: 1) организации государственного сектора; 2) ЦБ; 3) религиозные организации; 4) организации, представляющие бухотчетность в ЦБ; 5) организации, годовая бухотчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне; 6) организации в случаях, установленных Правительством РФ.

В ГИР БО не представляется последняя бухотчетность реорганизуемого или ликвидируемого юрлица.

Обязательный экземпляр отчетности представляется организацией не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в порядок представления бухотчетности: - необходимость представления годовой бухотчетности только в ФНС. В органы государственной статистики представлять отчетность не нужно. - отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами малого предпринимательства бухотчетность может представляться на бумажном носителе или в виде электронного документа.

В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, позволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской отчетности любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС.