Изменятся правила выплаты накопительной пенсии

Чиновники перепишут порядок выплаты пенсионных накоплений наследникам.

На федеральном портале сегодня опубликован текст проекта, который вносит поправки в порядок выплаты пенсионных накоплений правопреемникам (наследникам) лиц, не доживших до пенсии.

Напомним, если человек умер до назначения ему накопительной пенсии, правопреемники могут унаследовать его пенсионные накопления.

Для этого нужно в течение 6 месяцев со дня его смерти написать заявление об этом в ПФР или НПФ, где хранились накопления. Если правопреемник пропустил этот срок, он может восстановить его в судебном порядке.

Если умерший при жизни не определил правопреемников, то таковыми могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет — то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Что хотят поменять в правилах выплаты:

1) Предлагается предоставить возможность правопреемникам направить в ПФР или НПФ недостающие документы после подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений и, тем самым, избежать возврата заявления, поданного в последние дни установленного срока. Предлагаемый трехмесячный срок, исчисляемый с даты направления соответствующего уведомления, представляется достаточным для надлежащего исполнения правопреемниками обязанности по представлению необходимых документов. 2) Предлагается установить порядок возврата в НПФ правопреемниками по закону излишне выплаченных им средств пенсионных накоплений ввиду изменения круга правопреемников по причине обращения других правопреемников, восстановивших в судебном порядке срок для обращения за выплатой средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица. Данное дополнения является особенно актуальным в связи с наметившейся в настоящее время тенденцией роста числа правопреемников, восстанавливающих в судебном порядке срок для обращения.

Напомним, 19 июля в силу вступило Постановление Правительства, согласно которому заявление о распределении среди наследников средств пенсионных накоплений теперь можно подать, а не только по месту регистрации. По этому принципу подавать заявления на выплаты в ПФР могут и наследники.