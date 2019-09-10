Главы КФХ не платят 1-процентный фиксированный взнос от суммы дохода

Главы КФХ уплачивают страховые взносы на ОПС и на ОМС за себя и за каждого члена КФХ.

При этом размер страховых взносов на обязательное ОПС в целом по КФХ определяется как произведение фиксированного размера, составляющего 26 545 рублей за расчетный период 2018 года (29 354 рубля — за 2019 год и 32 448 рублей — за 2020 год), и количества всех членов КФХ, включая главу КФХ.

Главой 34 НК не предусмотрен дифференцированный подход к определению размера страховых взносов на ОПС для глав КФХ в зависимости от объема дохода, полученного КФХ, как это установлено для ИП.

Таким образом, главы КФХ не уплачивают страховые взносы на ОПС в размере 1,0 % с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-05/61471 от 14.08.2019.