Как определить срок полезного использования ОС

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

На основании пункта 1 статьи 258 НК амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно с учетом классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.

Минфин в письме № 03-03-06/1/63956 от 21.08.2019 подчеркивает, что данная норма по определению срока полезного использования применяется только к тем ОС, которые не указаны в Классификации.