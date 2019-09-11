Регионы начали урезать районные коэффициенты. Кому-то уже не повезло

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет составлять 1,2 вместо привычного 1,3.

Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах и поселках приграничной 30-километровой зоны. Соответствующее Постановление № 565-па приняла Администрации Приморского края.

Федерация профсоюзов Приморья знала о готовящемся проекте документа и была категорически против изменений. Срок для предоставления мотивированного мнения был определен до 6 сентября. Однако краевые власти приняли Постановление еще 2 сентября.

— Мы считаем неправильным, что такой важный документ был принят без всестороннего обсуждения и до получения мотивированного мнения от профсоюзов. Темы, которые затрагивают материальные интересы работающего населения, требуют вдумчивого отношения и выслушивания всех сторон. Мы считаем, что к этому вопросу надо вернуться, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.