Клерк.Ру

Номинальных директоров теперь ищут на улице

Номинальным директорам по-прежнему неплохо платят, а работу найти и вовсе не проблема. В канале «Баблишко 2.0» глумятся над уличным объявлением о вакансии номинального директора. Заказчик обещает 3 тыс. рублей наличными за каждый выход. Опыт не нужен, но обязательна местная прописка. А, еще возраст кандидата от 25 до 55 лет. Студенты и предпенсионеры отметаются налоговой моментально?

йф

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