Номинальных директоров теперь ищут на улице

не врут иначе смысла сервиса не было бы. Я звоню и спрашиваю-всегда есть...
Нашли мошенников. Сколько разворовывается на тендерах, госзакупках и прочих поставках... Но это н...
То есть частный стоматолог может быть самозанятым?
Вероятно, такую петицию создали не в защиту продавцов в ТЦ, а против ТЦ. Кому-то какое-то ТЦ стал...
Послушайте человека из розничной торговли. Вакансий больше, чем кандидатов. Когда бедной кассирше...
ну тут есть такие варианты, почему в аптеке нет такого лекарства:поставщик продает аптеке лекарст...
у медиков, водителей автобусов, сталеваров и т.п. - семей нет? они им время не должны уделять?...
А сталеплавильные заводы?! и не только они? там где непрерывный тех процесс? а работники электро...
откуда такая информация?я могу привести примеры, почему у меня появлялся невостребованный товар, ...
Эх.... я вот вчера еще хотела посчитать сколько копить надо с ее точки зрения на то, чтобы одного...
И мой папа себе на старость накопил так, что на его век уж точно хватит....
Понятие реализации, указанное в Налоговом кодексе, не имеет никакого отношения к понятию расчеты ...
Так я про то и говорю, что я тоже не за просто так эту пенсию от ваших детей получать буду.Просто...
Попкорн остался у меня.... подкину дровишек....Вы обратили внимание, что все комментаторы испытыв...
бешенная наценка - это у наемного работника, потому что он в работу вложил минимум своих денежных...
Нет, не было. О чем в статье и написано
а что не так?вы, наверное, наемный работник? вам повезло устроится на работу? чтобы получить, доп...
А я как-то и не писала, что один водитель работает с 5 утра до 1 часу ночи ;) ...
Так если не работают эти нормы, то нужно принять еще больше норм, которые не будут работать???? З...
Так страна состоит не только из вас ;)
и там дизлайков больше собрали
вот именно. Часто владельцы магазинов не хотят изучать спрос, а стоят на своем и возят годами нев...
так в чем же вина покупателей? В том, что лечащий врач прописал конкретное лекарство, а не то, к...
А может по понедельникам? Самые хорошие продажи в сб и вс. А понедельник и вторник пусть отдыхают...
А продавцы что, всю неделю без выходных работают? Есть много мест, где работа посменная, работаеш...
У меня в магазинах такая же фигня бывает - когда спрос уже есть, а товара нет. И причины могут бы...
А не проще разрешить работать таким людям? Второго-то работника так и не появилось. Вот если заму...
Мастер обнаружил что деньги пропали?А что с суммой ущерба в рублях?...
Ага, а поговаривают ещё, что с 2021 года нужно будет отправлять данные на следующий день в ПФР в ...
Вот как раз по опыту - не работают эти нормы. Вообще! От слова совсем.Именно поэтому - необходимо...
Это не мошенники, а позор для государства, который платит такую пенсию, что люди вынуждены искать...
Да, врут они. Давеча искал родственнику преднизолон в таблетках, сервис показывает что есть, по ф...
Забавный вы, честное слово. Лекарство очень уж специфический товар. Его не пожеланию, а по необхо...
Что-то тут Пенсионного фонда России совсем не видно, этим всем до его бессовестности, как до луны...
А может не надо новых не работающих запретов???Может лучше вести работу над тем, чтобы уже имеющи...