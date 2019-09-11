Вырежут декрет о 8-часовом рабочем дне и еще 20 тысяч других правил

Под «регуляторную гильотину» попали 20 тыс. нормативных актов.

Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Об этом премьер-министр сообщил в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24».

Это поручение по сути рекорд, в нем содержится приложение с перечнем из более чем 20 тысяч актов на 2 тысячах страницах.

Присутствующий в студии вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко привел несколько примеров таких нормативных актов:

Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 29.10.1917 «О восьмичасовом рабочем дне», Постановление Совмина РСФСР от 09.09.1961 «Об утверждении республиканских технических условий «Колбасы вареные из мяса птицы и кроликов». Постановление Совмина РСФСР от 06.04.1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

Правительство РФ проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой «регуляторной гильотины» предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не будут пересмотрены и актуализированы.