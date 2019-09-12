Навального обвиняют в отмывании 1 млрд руб. Начались обыски и допросы

Правоохранители обыскивают не только помещения штабов, но и квартиры сотрудников ФБК, а также активных волонтеров. Хотят изъять технику, заявил соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

У ФБК штабы в 45 городах. Во всех сейчас идут оперативно-разыскные мероприятия. По данным оппозиционеров, задействованы не менее 1000 силовиков.

Многие обыски проводятся без решений судов, потому что не терпят отлагательства, утверждает Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Обыски связаны с уголовным делом об отмывании 1 млрд руб. в ФБК, которое СКР возбудил 3 августа.

Как полагает следствие, в 2016–2018 годах люди, близкие к фонду, получили от третьих лиц деньги в рублях и иностранной валюте. Эти средства изначально были получены преступным путем, считает СКР. Деньги перевели на расчетные счета ФБК и тем самым легализовали.

Всех сотрудников штабов Навального после обысков вызывают на допросы в местные подразделения СКР в качестве свидетелей по делу об отмывании.