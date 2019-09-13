В ипотеке будет проще разобраться

При заключении договора потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, наиболее значимые условия договора, требующие согласования с заемщиком, будут изложены в форме таблицы. Такие требования содержатся в проекте указания ЦБ.

К условиям, которые должны быть изложены в табличной форме, в частности, относится информация о сумме кредита (займа), сроках его возврата, процентной ставке, способах выплат по договору, включая бесплатный способ, а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Табличная форма, которая уже используется при заключении договоров потребительского кредита, дает возможность упростить для заемщика понимание основных условий заключаемых договоров. Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита и более ответственному отношению к выполнению обязательств по кредиту, отмечает ЦБ,

Планируется, что действие нормативного акта будет распространяться на все организации, осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных потребительских кредитов и займов гражданам.