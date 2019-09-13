Больше пенсионеров смогут компенсировать цену билетов к месту отдыха

titova-tlt и в это время процветают мошенники, которые дурят людей на инвестициях в Форекс, как бы заработае... Турову запретили давать советы по инвестициям

isamarai В моем случае - это моя теща, даже уволилась, потому что побоялась учиться новой программе. Она к... Предпенсионеров не берут на работу

isamarai А эти очереди на почте, которые создаются пенсионерками, которые хотят оплатить за коммунальные у... Предпенсионеров не берут на работу

Юлия Суворова )) а вот тут не соглашусь. Столкнулась с тем, что сотрудница на 10 лет меня моложе не хочет перех... Предпенсионеров не берут на работу

isamarai а еще у меня офис расположен в здании одной из инспекций. очень удивляюсь, почему старые бухгалте... Предпенсионеров не берут на работу

Бабловед Да много чего и, в первую очередь, возраст и здоровье особенно на рабочих местах с физическим тру... Предпенсионеров не берут на работу

Lomik Работодатель штрафуется за дискриминацию по половому или возрастному признаку. Если к вам пришел ... Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода

isamarai реальный пример с пенсионеркой-бухгалтершой - не хотела переходить на новую бухгалтерскую програм... Предпенсионеров не берут на работу

isamarai а статья про всех предпенсов, или вы думаете, что в опросах речь шла только о бухгалтерах?Я приве... Предпенсионеров не берут на работу

july_july В итоге что мы будем иметь в ближайшем будущем: последняя и тотальная приватизация, к этому приба... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

проза жизни Здесь сайт бухгалтерский, "гибким" - это вести двойной учет? Закрывать глаза на невыплаченую комп... Предпенсионеров не берут на работу

isamarai Приходилось мне отдыхать в бедных странах. Удивлялся тому как здоровые взрослые мужики в отрепьях... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

july_july )))) в условиях усугубляющейся феодализации страны у вас будет и 12 часовой рабочий день, и пятид... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

проза жизни Им бы понедельникиВзять и отменитьВроде не бездельникиИ могли бы житьМне эта вся шумиха видится в... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

isamarai Я полностью с этим согласен! Ну серьезно, что предпенсионеру мешает быть "гибким"? Причина безраб... Предпенсионеров не берут на работу

Бабловед Глупа сама по себе постановка вопроса законодателем. Рабочее место одно, оно вакантно и размещено... Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода

MaxC Кроме того - 21 век на дворе. А посему...Мы будем считать "работой" часы, проведенные, например, ... Продавцы требуют сократить им время работы

Бабловед Да пофиг что там висит. Захотят и 2 ларда вывесят. Они ж за слова не отвечают, да народ не больно... Навального обвиняют в отмывании 1 млрд руб. Начались обыски и допросы

Бабловед Да по такой логике вообще кто угодно может быть преступником. Даже борцы против свободы (диктатор... Навального обвиняют в отмывании 1 млрд руб. Начались обыски и допросы

MaxC Как часть образовательной политики государства - да.Но есть еще и частные инициативы. Училища при... Продавцы требуют сократить им время работы

Natali Kr Почему не поставят? Во-первых, обед может быть и не 1 час, а менее. Во вторых вполне может быть г... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Бабловед Да не имеет значение кто и за что. Люди работают потому что нужны деньги, а не потому, что принят... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

TLBuh Конечно же я имею в виду образовательные учреждения. Самообразование никто не отменял.... Продавцы требуют сократить им время работы

TLBuh Ну так вот. Профобразование в нашей стране ничтожно лет 25 уж как :)... Продавцы требуют сократить им время работы

MaxC Не в курсе. Далёк от этого. Но, считаю, что профобразование без постоянной практики - ничтожно.... Продавцы требуют сократить им время работы