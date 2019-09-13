Больше пенсионеров смогут компенсировать цену билетов к месту отдыха

Уточнят категорию пенсионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. В Госдуму поступил законопроект № 793022-7.
Предлагается предусмотреть возможность получения указанной компенсации для пенсионеров, осуществляющих опеку или попечительство над ребенком (детьми) по договору о приемной семье.
Дело в том, что такая компенсация выплачивается только неработающим пенсионерам.
На данный момент существует два противоположных решения Верховного Суда РФ по вопросу, является ли исполнение обязанностей приемного родителя-пенсионера оплачиваемой деятельностью, и следует ли отнести вознаграждение приемным родителям-пенсионерам к мерам социальной поддержки лицам, осуществляющим воспитание приемных детей.Получается, что пенсионеры, создавшие приемные семьи, ставятся в неравные условия по отношению к другим гражданам, которым государство гарантирует возмещение части затрат на отдых в связи с работой и проживанием в экстремальных условиях Крайнего Севера: работающим — за счет работодателя, пенсионерам — за счет ПФР. Пенсионеры — приемные родители не входят нги в одну из этих категорий.
В то же время, судебная практика признает несостоятельной позицию, согласно которой договор о приемной семье имеет одинаковую правовую природу с гражданско-правовым договором о возмездном оказании услуг. Поэтому вопрос компенсации фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ для пенсионеров-приемных родителей решается в судебном порядке.
Предлагаемая законодательная инициатива направлена на решение создавшейся социальной несправедливости, отмечается в пояснительной записке.
Авторы проекта — депутаты от КПРФ.